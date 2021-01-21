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Ayhan’dan, Tekçam’a ziyaret etti

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü olarak ülkemize gelen Mithat Tekçam’ı Lefkoşa Büyükelçiliği’nde ziyaret etti.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:23
Ayhan’dan, Tekçam’a ziyaret etti
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Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü olarak ülkemize gelen Mithat Tekçam’ı Lefkoşa Büyükelçiliği’nde ziyaret etti.

Ülkemize yeni gelen Tekçam’ı ziyarete giden Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan’a Genel Sekreter Ediz Arıkan da eşlik etti.

Ülkemizdeki hentbol organizasyonları ve federasyon çalışmaları hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Tekçam’a bilgi veren başkan Bahadır Ayhan, pandemi sonrası şartların oluşması durumunda dışa açılım planlarını da paylaştı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Genel Sekreter Ediz Arıkan ziyaret sonrası Tekçam’a hatıra plaketi takdim ederek görevinde başarılar diledi.

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Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır AyhanHentbol Federasyonu Başkanı
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