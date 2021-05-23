banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

Aya’da Motokros heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği KKTC 2021 Dilekkaya Motokros yarışı, geçtiğimiz Cumartesi günü Dilekkaya’da yapıldı. Mehmet Altan, Ahmet Pençe ve Enver Durak sınıflarında birinci olmayı başardılar.

23 Mayıs 2021 Pazar 14:57
Aya’da Motokros heyecanı yaşandı
banner337

Uzun bir aranın ardından 2021 yılının ilk Motokros yarışı Dilekkaya’da bulunan Motokros parkurunda yapıldı. seyircilerin beklenilenin üzerinde yoğun ilgisiyle yapılan yarışa 9 yarışçı katıldı. Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün katkılarıyla gerçekleştirilen yarış akşamüzeri 17.00’de başladı ve dereceye girenlerin ödüllerini almasının ardından hava kararmadan noktalandı. MX1A, MX1B ve MX2B olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılan yarışta Mehmet Altan MX1A sınıfı birincisi olmayı başardı. onu Ahmet Ömerağa ve Mehmet Tan takip etti. MX1B’de ise Ahmet Pençe zirvedeki isimdi. Yusuf Akınlar ikinci olurken, bu sınıfta podyumu tamamlayan isim Gündüz Cenk Çokgez oldu. MX2B’de iki isim mücadele etti. Enver Durak birinci, Tayfun Öztürk ise ikinci oldu. Yarışın ardından ödül töreni parkurda yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerini yarışçıların aileleri ve KITMOK Yönetim Kurulu üyeleri takdim ederken, parkurun hazırlanmasında emeği geçen Gürel Tanısay’a plaketini KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu takdim etti.

Fotoğraflar: Şakire Sahra Toprak

Dereceye Girenler:

MX1A

1-Mehmet Altan-850

2-Ahmet Ömerağa-73

3-Mehmet Tan-35

4-Ahmet Yıldız-999

MX1B

1-Ahmet Pençe-235

2-Yusuf Akınlar-93

3-Gündüz Cenk Çokgez-707

MX2B

1-Enver Durak-50

2-Tayfun Öztürk-288

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol Tenisi Turnuvası tamamlandı
Futbol Tenisi Turnuvası tamamlandı
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. hafta maçları tamamlandı
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. hafta maçları tamamlandı
Hentbol erkekler süper ligi yapıldı
Hentbol erkekler süper ligi yapıldı
Çetinkaya’dan tarihi “Taksim Sahası” adımı
Çetinkaya’dan tarihi “Taksim Sahası” adımı
Kulüplere destek sözü
Kulüplere destek sözü
GG start verdi
GG start verdi
Terbiyesizlik
Terbiyesizlik
Kortlarda Ayak Sesleri
Kortlarda Ayak Sesleri
Ocak'ta Uğurcan belirsizliği
Ocak'ta Uğurcan belirsizliği
Plaj Voleybolu başlıyor
Plaj Voleybolu başlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim