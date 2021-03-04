Attila Topaloğlu anıldı

Kıbrıs Türk Sporuna büyük hizmetleri bulunan Atilla Topaloğlu ölüm yıldönümünde ailesi tarafından evde anıldı.

Pandemi nedeniyle bu yıl anma töreni gerçekleştirilemeyeceğini açıklayan aile üyeleri dün Attila Topaloğlu’nun kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktcak ve akşam da sadece aile bireylerinin katılacağı gecede andılar.

Kıdemli Ehliyet Müfettişi, Milli Futbol ve Basketbol Hakemi, Hakem Eğitmeni, MHK Başkanı, ve sporun her dalında başarısını ispatlamış Attila Topaloğlu 21 yıl önce elim bir trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yummuştu.