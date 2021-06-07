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Atletlerimiz Türkiye Şampiyonası’nda yarıştı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Yiğitcan Hekimoğlu, Tuğba Aydın ve Buse Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 4-6 Haziran tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda yarıştı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:54
Atletlerimiz Türkiye Şampiyonası’nda yarıştı
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Milli atletlerden Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Şampiyonası’nda 100 ve 200 metre branşlarında piste çıktı. 100 metre seçme serisinde 10.59’luk derecesi ile bu sezonki en iyi derecesini koşan Yiğitcan, 100 metre A finalinde 10.64’lük derecesi ile altıncı, genel sıralamada yedinci oldu.

200 metre branşında seçme serisinde 21.63’lük derecesi ile birinci olan Yiğitcan, A finalini 21.72’lik derecesi ile yedinci tamamlarken, genel sıralamada altıncı olarak yarışı noktaladı.

Bir diğer atletimiz Tuğba Aydın ise organizasyonda uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında yarıştı. Aydın uzun atlama branşında 5.69’luk derecesi ile dördüncü oldu. Aydın üç adım atlama branşında ise 12.81’lik atlayışı ile yine dördüncü olarak organizasyonu tamamladı.

Buse Savaşkan ise yüksek atlama branşında şampiyonada yarıştı. Savaşkan 1.76’lık derecesi ile branşını üçüncü olarak tamamladı.

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