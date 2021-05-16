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Atletler pistte yarıştı

Atletizmde Mağusa bölgesi sprintler ve rekor deneme yarışları yapıldı

16 Mayıs 2021 Pazar 17:07
Atletler pistte yarıştı
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KKTC Atletizm Federasyonu, sporda kademeli açılım kararlarının alınmasının ardından dün  Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Mağusa bölgesi sprintler ve rekor deneme yarışları düzenledi. 
Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen organizasyonda Mağusa bölgesi atletlerinin yanı sıra milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu da rekor deneme için piste çıktı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde 100 ve 200 metre branşlarında yapılan yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren atletlere madalyalarını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam takdim etti. Yarışlarda elde edilen dereceler şu şekilde:

Büyük Erkekler 100 metre
1. Yiğitcan Hekimoğlu 10,82
2. Taygun Artan Özcihan 11.16
3. David Ademeyemi Ebundoluwa 11,73

Büyük Kadınlar 100 metre
1. Ugonnaya Ezukasi (DAÜ) 13,34
2. İlayda Kontosoğlu (DAÜ) 13,43

Büyük Kadınlar 200 metre
1. Doğa Erek (DAÜ) 26,59

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2. İlayda Kontosoğlu (DAÜ) 28,11
3. Ugonnaya Ezukasi (DAÜ) 28,14

U20 Kadınlar 100 metre
1. Narin Sevim (DAÜ) 14,02
2. Sefanur Şahin (DAÜ) 14,32

U20 Kadınlar 200 metre
1. Narin Sevim (DAÜ) 29,97
2. Sefanur Şahin (DAÜ) 30,27
3. Duygu Ağcabay (DAÜ) 33,03 
 

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