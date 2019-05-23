Atletik test Güzelyurt’ta yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemcilerin 2019-2020 sezonu klasman belirlemelerine yönelik test, sınav, kamp ve seminer takvimini belirlerken, takvimin ilk sırasında yer alan atletik testi Güzelyurt Üner Berkalp stadında gerçekleştirdi. Yapılan teste 75 hakem katılırken, 65 hakem testte başarılı oldu. Aralarında A Klasman hakemlerinden Serkan Durmaz’ın da yer aldığı 10 hakem ise testte başarısız oldu. Bu hakemler daha sonra yeniden teste tabi tutulacaklar.





Yazılı sınav 1 Haziran Cumartesi

Hakemlerin ve gözlemcilerin yazılı sınavı 1 Haziran cumartesi günü yapılacak. 11 Haziran salı günü mazeret atletik testi Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Temmuz ayında ise hakemlerin klasmanları açıklanacak.

Hakemlerin resmi sezon açılışı ise 31 Temmuz çarşamba günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek. Hakemler daha sonra 3-7 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de kamp yaparak sezona hazırlanacak.

