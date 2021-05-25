Atıcılar “Trap”ta yarıştı

Müsabakada Büyük Erkekler A ve B sınıfları, Genç Erkekler, Veteran Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde yarışan atıcı sporcular iki gün süren müsabakada toplam 125 plak hedefe atışlar yaptılar. Büyük Erkekler A Sınıfı kategorisi atıcıları arasından en iyi puanı elde eden 6 sporcu Final atışları yaparak Kupanın ilk üç derecesi belirledi. Kadınlar kategorisinde de yeni Trap KKTC.Rekoru kaydedildi.

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A.A.Birliği) 107-F/38 Puan

2-Volkan SÖNMEZ (Bellapais A.A.Birliği) 113-F/36 Puan

3-Hasan EYLENCELİ (Gönyeli A.A.Kulübü) 109-F/30 Puan

4-Ali GİRİTLİ (Bellapais A.A.Birliği) 108-F/28 Puan

5-Ozan CİNER (Boğaztepe A.A.Birliği) 105-F/23 Puan

6-Şevki KUNNA (Bellapais A.A.Birliği) 103-F/12 Puan

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Bora HACI (Gönyeli A.A.Kulübü) 101 Puan

2-Osman BENLİ (Gönyeli A.A.Kulübü) 99 Puan

3-Tunç CANKUT (Gönyeli A.A.Kulübü) 97 Puan

KADINLAR

1-Ebru EMİROĞLU (Bellapais A.A.Derneği) 64 Puan REKOR

GENÇ ERKEKLER

1-Öskan UZUNSAF (Cihangir A.A.Birliği) 97 Puan

2-Tan PARALİK (Boğaztepe A.A.Birliği) 87 Puan

3-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A.A.Kulübü) 87 Puan

VETERAN ERKEKLER

1-Emir EMİRZADEOĞULLARI (Gazimağusa A.A.Birliği) 90 Puan

2-Ahmet GULLE (Gönyeli A.A.Birliği) 87 Puan

3-Cemal PARALİK (Hamitköy A.A.Birliği) 78 Puan

4-Yılmaz CİHANLI (Cihangir A.A.Birliği) 44 Puan

TAKIM

1- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ

Volkan SÖNMEZ /Ali GİRİTLİ / Mehmet MAVİDENİZ

1- BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ

Ahmet PARALİK / Ozan CİNER / Ahmet ARKOÇ

3- GÖNYELİ AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ

Hasan EYLENCELİ / Cemal DAYI / Osman BENLİ