Atıcılar “Trap”ta yarıştı

Müsabakada Büyük Erkekler A ve B sınıfları, Genç Erkekler, Veteran Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde yarışan atıcı sporcular iki gün süren müsabakada toplam 125 plak hedefe atışlar yaptılar. Büyük Erkekler A Sınıfı kategorisi atıcıları arasından en iyi puanı elde eden 6 sporcu Final atışları yaparak Kupanın ilk üç derecesi belirledi. Kadınlar kategorisinde de yeni Trap KKTC.Rekoru kaydedildi.
BÜYÜK ERKEKLER “A”
1-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A.A.Birliği) 107-F/38 Puan
2-Volkan SÖNMEZ (Bellapais A.A.Birliği) 113-F/36 Puan
3-Hasan EYLENCELİ (Gönyeli A.A.Kulübü) 109-F/30 Puan
4-Ali GİRİTLİ (Bellapais A.A.Birliği) 108-F/28 Puan
5-Ozan CİNER (Boğaztepe A.A.Birliği) 105-F/23 Puan
6-Şevki KUNNA (Bellapais A.A.Birliği) 103-F/12 Puan
BÜYÜK ERKEKLER “B”
1-Bora HACI (Gönyeli A.A.Kulübü) 101 Puan
2-Osman BENLİ (Gönyeli A.A.Kulübü) 99 Puan
3-Tunç CANKUT (Gönyeli A.A.Kulübü) 97 Puan
KADINLAR
1-Ebru EMİROĞLU (Bellapais A.A.Derneği) 64 Puan REKOR
GENÇ ERKEKLER
1-Öskan UZUNSAF (Cihangir A.A.Birliği) 97 Puan
2-Tan PARALİK (Boğaztepe A.A.Birliği) 87 Puan
3-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A.A.Kulübü) 87 Puan
VETERAN ERKEKLER
1-Emir EMİRZADEOĞULLARI (Gazimağusa A.A.Birliği) 90 Puan
2-Ahmet GULLE (Gönyeli A.A.Birliği) 87 Puan
3-Cemal PARALİK (Hamitköy A.A.Birliği) 78 Puan
4-Yılmaz CİHANLI (Cihangir A.A.Birliği) 44 Puan
TAKIM
1- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ
Volkan SÖNMEZ /Ali GİRİTLİ / Mehmet MAVİDENİZ
1-BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ
Ahmet PARALİK / Ozan CİNER / Ahmet ARKOÇ
3-GÖNYELİ AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ
Hasan EYLENCELİ / Cemal DAYI / Osman BENLİ