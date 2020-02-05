banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122321
ALTIN
299.542
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7730
EURO
6.5812
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Ares kış duatlonuna büyük ilgi

Ares Spor Kulübü, triatlon branşının yüzme parkuru olmayan duatlon yarışını hafta sonu Kaplıca’da gerçekleştirdi

Ares kış duatlonuna büyük ilgi

Ares Spor Kulübü, triatlon branşının yüzme parkuru olmayan duatlon yarışını hafta sonu Kaplıca’da gerçekleştirdi

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:56
Ares kış duatlonuna büyük ilgi

Ares Spor Kulübü triatlon sezonun başı olması nedeniyle yüzme etabı bulunmayan duatlon yarışı düzenledi. Koşu-bisiklet-koşu parkurlarından oluşan duatlon yarışı organize eden Ares Spor Kulübü organizasyonu Kaplıca bölgesinde gerçekleştirdi.

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde gerçekleşen duatlon yarışında sprint-olimpik mesafe arasında bir yarış düzenlendi. Tüm halka açık gerçekleşen ve “Ares Kış Duatlonu” ismi ile düzenlenen yarışa giriş için herhangi bir ücret alınmadı. Yaklaşık 30 sporcunun start aldığı Ares Kış Duatlonu’nda sporcular 9 kilometre koştu, 30 kilometre bisiklet sürdü ve ardından da 4 kilometre koşarak finişe ulaştı. Takım halinde ve bireysel yarışan sporcuların katılımı ile gerçekleşen yarışta, ülkemizden sporcular yanı sıra, güney Kıbrıs ve Türkiye’den de sporcular yer aldı.

Ares Kış Duatlonu’nda yarış sonunda genel klasamnda ilk 3’e giren sporculara kupaları ve yaş kategorilerinde de dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

YARIŞMA SONUÇLARI ŞÖYLE:

GENEL KLASMAN

ERKEKLER

1.Cihan Asrak 1.51.04

2.Johnny Ioannou 1.53.58

3.Göksen Çınar 1.56.28

BAYANLAR

1.Yelena Petrova 2.09.32

2.Ayşa Küçükakça 2.31.59

3.Melda Ünal 2.33.45

19 yaş altı erkekler

1.Tunç Eren Arıcan

2.Miraç Kurap

20-29 yaş erkekler

1.Can Güngör 2.37.32

30-39 yaş erkekler

1.Cihan Asrak 1.51.04

2.Göksen Çınar 1.56.28

3.Hüseyin Arhan 1.59.44

banner317
4.Buğra Cömert 2.00.00

5.Buğra Korahan 2.03.39

6.Deniz Kalıpçıoğlu 2.28.19

40-49 yaş erkekler

1.Özgür Aksaman 2.03.42

2.Çağan Öztuna 2.06.01

3.Cem Dağdelen 2.11.42

4.Erkan Uyar 2.17.49

5.Necat Paşalar 2.35.12

6.Ahmet Kurap 2.45.15

50-59 yaş erkekler:

1.Johnny Ioannou 1.53.58

2.Ufuk Biriz 2.06.58

3.Ersoy Güçer 2.45.15

3.Günay Teser 2.45.15

Kadınlar:

1.Ayşa Küçükakça 2.31.59

2.Melda Ünal 2.33.45

Master kadınlar:

1.Yelena Petrova 2.09.32

2.Gülter Şişmanoğlu

Takımsal klasman:

1.Tuncay İbrahimzade- İlker Ercen

2.Fiona Addington-Brigitte Marsden

Anahtar Kelimeler:
Ares Kış Duatlonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar finalinin adı LAÜ-DAÜ
Kadınlar finalinin adı LAÜ-DAÜ
TBF’den basketbolumuzun geleceğine büyük destek
TBF’den basketbolumuzun geleceğine büyük destek
Soyerspor'un Lefke çıkarması: 87-64
Soyerspor'un Lefke çıkarması: 87-64
Esentepe'de Kılıçali Kahraman dönemi
Esentepe'de Kılıçali Kahraman dönemi
Ozanköy’de göreve Kaşif getirildi
Ozanköy’de göreve Kaşif getirildi
Şampiyon JP Mainardi
Şampiyon JP Mainardi
GG’den hakemlere sitem
GG’den hakemlere sitem
Minareliköy Şampiyon
Minareliköy Şampiyon
Cimnastik Federasyonları Final Üniversitesi’ni ziyaret etti
Cimnastik Federasyonları Final Üniversitesi’ni ziyaret etti
Seriyi Koopspor bitirdi 81-74
Seriyi Koopspor bitirdi 81-74

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim