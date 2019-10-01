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Antrenörler Derneği Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Yıllık olağan mali genel kurulda faaliyet raporu Antrenörler derneği başkanı Süleyman Göktaş okudu.

Antrenörler Derneği Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Yıllık olağan mali genel kurulda faaliyet raporu Antrenörler derneği başkanı Süleyman Göktaş okudu.

01 Ekim 2019 Salı 19:56
Antrenörler Derneği Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 26.yıllık olağan mali genel kurulu dün akşam yapıldı. Dernek lokalinde yapılan mali genel kurulda divan başkanlığının tüzük gereği dernek başkanı Süleyman Göktaş, sekreterlikleri ise Turgay Kara ile Hüseyin Cantürk yaptı.

Yıllık olağan mali genel kurulda faaliyet raporu Antrenörler derneği başkanı Süleyman Göktaş okudu.

Faaliyet Raporu

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Süleyman Göktaş, bir yıllık program süresi içerisinde dernek olarak yönetim kurulu üyeleri ile birilikte yoğun bir şekilde faaliyetlerini tamamladıklarını belirtti. Genelde eğitim planların ön planda olduğunu, futbolumuzun genel yapısı içerisinde yerimizin ne olduğu bu yapıya katkımızın nasıl olacağı üzerinde yoğunlaşıldığını belirten Süleyman Göktaş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ile ilişkilerin her zaman olduğu gibi sıcak bir ortamda devam ettiğini, sosyal yönden üyelerimizi bir araya getirmeye özen gösterdiklerini söyledi. Göktaş, Avrupa Antrenörler Birliği’nin (AEFCA) Antalya’da düzenlediği sempozyuma Turgay Kara başkanlığında bir heyetle katılımın gerçekleştiğini, altyapı antrenörlerimize yönelik Eğitim program çerçevesinde Salahi Uçkan’nın sunum gerçekleştirdiğini, üyelere yönelik her yıl düzenlenen kokteyl yaşanan ölümlü kazalara ve sel felaketinde yaşamlarını yitiren gençlerden dolayı ertelediklerini söyledi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş, 2018-2019 futbol sezonda başarılı olan antrenörleri ödüllendirildiğini, teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenör seminerleri gerçekleştirdiklerini, seminere katkı koyan müesseseler ziyaret edilerek teşekür edildiğini sözlerine ekledi.

Mali Rapor

Mali raporu genel sekreter Hişam Tarazi tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Derneğin gelirlerin 343.230.37 TL, giderlerin 131.773.11 TL, banka mevcudu da 211.773.11 TL olduğunu açıkladı. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandıktan sonra dilek ve temenniler bölümü sonrasında Antrenörler Derneği 26.yıllık olağan mali genel kurul tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Antrenörler Derneği Olağan Mali Genel Kurulu
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