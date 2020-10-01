Alternatif spor: Dağcılık

Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle duran sportif faaliyetler kapsamında bireysel spor yapanlar özellikle adrenalin sporları yapanlar kendilerini doğaya saldı.

Ülkemizde belirli yerlerde yapılabilen dağ tırmanışı da adrenalin sporlarından sadece biri.

Pandemi nedeniyle spor salonlarına gitmeye çekinen adrenalin tutkunları kendilerini doğanın mucizelerine bırakarak sporlarını virüs tehlikesinden uzakta yapıyor.

Beşparmak dağlarında oluşturulan tırmanma parkurları özellikle hafta sonu tırmanışçıların favori sporları arasında yeralıyor.