Aksa Enerji futbol liglerinin sponsoru oluyor

Sanat ve biyoçeşitlilik kapsamında devam eden projelerine sporu da ekleyen Aksa Enerji, ülke futbolunun gelişmesine katkıda bulunmak ve takımları desteklemek amacıyla KKTC Süper Lig ve 1. Lig’e sponsor olacak.

Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Sn. Şener Şentürk, yıllardır Aksa Enerji’nin takımlar bazında desteklediği KKTC futboluna daha da değer katacak bir adım atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Pandemi dolayısıyla bir yıl ara verilen futbol liglerinin yeniden başlayacak olmasının heyecanının yaşandığı bugünlerde, ülke futboluna verilecek destekle ülke çapında genel motivasyonu yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Şentürk, KKTC futbolunun daha da gelişmesi adına Aksa Enerji olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Aksa Enerji arasındaki sponsorluk antlaşması 11 ağustos Salı günü imzalanacak