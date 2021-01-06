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Akademilerde ara uzadı

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:38
Akademilerde ara uzadı
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Ülkemizde son dönemlerde artan corona virüs vakaları nedeniyle altyapı okulları faaliyetlerine ara verdi.

Mağusa Türk Gücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “artan vaka sayılarının daha da artması nedeni ile Akademi antrenman, aktivite vb oluşumları kapatma kararımızı 17 Ocak tarihine kadar uzatmış bulunmaktayız. Çocuklarımızın sağlığı bizim için herşeyden önemlidir” denildi.

Yenicami Akademi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “geçtiğimiz hafta durdurmuş olduğumuz antrenmanlarımız Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 18 Ocak tarihine kadar durdurulmuştur” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk GücüBulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu
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