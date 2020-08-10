Ahmet Sakallı: “Hedefe ulaştık”

K-PET Süper Ligdeki ilk sezonunda kalıcı olmayı başaran ve çoğunluğu alt yapısından yetişen futbolculardan oluşturduğu kadrosuyla dikkat çeken Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı, geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı’nın, değerlendirmeleri şöyle:

“Hamitköy Spor Kulübü olarak benim teknik direktörlüğümde bir önceki sezon çıktığımız Süper Ligdeki ilk sezonumuz için koyduğumuz hedef, lige tutunmak ve ligde kalıcı olmaktı. Zor oldu, güç oldu ama bunu başarıp hedefimize ulaştık.

İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Öncelikle teknik heyette benimle birlikte çalışan Ragıp Kanatlı, Latif Sakar, David Opey Şola'ya, birbirinden isimlerden oluşan değerli oyuncu grubumuza, yönetim kuruluna ve bu kulübü ayakta tutan Başkanımız Evren Mannaş’a teşekkür ederim.

Önümüzdeki sezon adına ileriki günlerde başkanımızla görüşüp bir karar alıp yol haritamızı belirleyeceğiz.”