Ahmet Dedekorkut: Çalışmalarımız devam ediyor

18 Mayıs Pazartesi günü ligde kalan 8 maç için çalışmalara başlayan Türk Ocağı’nda Ahmet Dedekorkut oyuncularından memnun olduğunu ifade etti. Oyuncu grubunu mental anlamda beklediğinden daha iyi bulduğunu söyleyen Dedekorkut, bayram sonrasında topla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Bu süreçte kurallara uyduk

Çalışmaların iyi gittiğini oyuncularının istek ve özverilerinin de kendisini memnun ettiğini belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, önlem konusunda ise herhangi bir sıkıntılarının olmadığını söyledi. %95 kurallara uyduklarını ifade eden Ahmet Dedekorkut, hazırlık sürecini en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

İki hazırlık maçı yapıyoruz

Bu dönemde idman sayısının daha fazla olacağını hazırlık maçı sayısının 2 olacağını belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedkorkut, 6 ve 10 Haziran’da yapacakları hazırlık karşılaşmaları ile 8 maçlık sürece en iyi şekilde girmek istediklerini belirtti.

1 aylık süre elbette yetersiz

Hem kupa hem de ligde kalan 8 maçlık süre adına 1 aylık çalışma zamanının elbette yetersiz olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, bu saaten sonra yapacak fazla bir şeyin olmadığını şartlar zor olsa bile süreci tamamlayacaklarını söyledi.

Önümüzdeki 2 sene zor olacak

Sözlerinin sonunda işin ekonomik boyutuna da değinen Ahmet Dedekorkut, önlerinde olan 2 senenin zor olacağını yabancı konusunda ki düşüncesinin ise ekonomi ile alakalı olduğunu belirterek, ligin kalan dilimi adına en iyi şekilde hazırlanıp lige giriş yapmak istediklerini sözlerine ekledi.