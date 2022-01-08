Afrika Uluslar Kupası yarın başlıyor

Kamerun'un ev sahipliğinde başlayacak turnuvanın final müsabakası, 6 Şubat'ta oynanacak.

Kamerun’daki Afrika Uluslar Kupası maçlarında aşı yaptırmamış ve negatif PCR testi olmayan taraftarların statlara alınmayacağı bildirildi.

İlk kez kasım ayında Afrika ülkelerinde görülen yeni tip Koronavirüsün Omicron varyantının ardından turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmişti. Afrika Futbol Konfederasyonu, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı salgın nedeniyle 2022 yılına ertelemişti.

Türkiye'den turnuvaya katılacak 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak.

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed (Mısır) ve Sofiane Feghouli (Cezayir), Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi (Fildişi Sahili) ile Djaniny (Yeşil Burun Adaları), turnuvada ülkeleri için mücadele edecek.

Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den en fazla futbolcu gönderen takım ise Atakaş Hatayspor. Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas) ve Adama Traore (Mali), turnuvada ülkelerinin başarısı için ter dökecek.

Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na katılacak futbolcular şunlar:

Galatasaray: Mustafa Muhammed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)

Trabzonspor: Jean Kouassi (Fildişi Sahili), Djaniny (Yeşil Burun Adaları)

Atakaş Hatayspor: Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas), Adama Traore (Mali)

Demir Grup Sivasspor: Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Oussama Haddadi (Tunus), Benjamin Tetteh (Gana)

Aytemiz Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)

GZT Giresunspor: Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)

Medipol Başakşehir: Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

Gaziantep FK: Steven Caulker (Sierra Leone)

Altay: Andre Poko (Gabon)

Yukatel Kayserispor: Mame Thiam (Senegal)

VavaCars Fatih Karagümrük: Ahmed Musa (Nijerya)

Adana Demirspor: Simon Deli (Fildişi Sahili)