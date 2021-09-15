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3.Limasol Sigorta Rallisi yapılıyor

Geleneksel olarak her yıl yapılan Limasol Sigorta Rallisi, Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı olarak, 18-19 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Lefkoşa bölgesinde yapılacak yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı

15 Eylül 2021 Çarşamba 15:37
3.Limasol Sigorta Rallisi yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı, 18-19 Eylül tarihleri arasında, Limasol Sigorta sponsorluğunda üçüncü kez yapılıyor. Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı yanındaki David People Cafe önünden 18 Eylül Cumartesi akşamüzeri başlayacak olan ralli 2 günlük programla organize ediliyor. Ekipler 15:30’ta yapılacak start seremonisinin ardından 16:20 ve 17:20 de  ilk aracın start almasıyla iki kez art arda, 13 kilometrelik Balıkesir etabını geçecekler. Balıkesir etabı, Köprü üstü ve Atlama noktası bölgesinde hazırlanacak seyirci noktalarından izlenebilecek. İlk günün tamamlanmasıyla ekipler Atatürk Spor Salonunda kurulacak servis alanına gidecekler ve kapalı park ile ilk gün noktalanacak.

Lefkoşa Surlariçinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başkan Tigin Kişmir,Asbaşkan Mahmut Sezinler , Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ve Yarış Direktörü Canben Özpaşa yarış ile ilgili düşüncelerini ve bilgi aktardılar .

Başkan Kişmir ‘ Büyük Çekişme var’

Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Limasol Sigorta Rallisi için heyecanlıyız. Oldukça çekişmeli geçen 2021 Sezonunda 5. Yarışı da Limasol Sigorta ile birlikte düzenlemekten de mutluyuz.

Birtan Asker ‘Parkurlarda Yarışılsın’

Trafikte kazalar, türlü nedenlerle günden güne artmakta, maddi ve bedeni hasarlar oluşmaktadır. Kazaları olmadan önlemek bir ilke olmalıdır. Bu ilke kapsamında “Süratin Trafiğe Açık Yollarda Değil, Belli Parkurlarda Yapılıp” kimseyi tehlikeye atmadan, meraklılarının sürat tutkularını tatmin etmelerini sağlamak adına bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Limasol Sigorta-Lefkoşa Rallisine sponsor olduk. Kazasız, sağlıkla tamamlanan bir ralli dileriz.

Mahmut Sezinler ‘ Marka Olduk ‘

Eylül ayında 24 yıl önce kurulan Limasol Sigorta Ltd ile birlikte Yine Eylül ayında Limasol Sigorta Rallisini düzenlemek benim için ayrı bir gurur. Limasol Sigorta ile birlik KKTOK iyi bir marka oldu.

Canben Özpaşa ‘Seyircileri Düşündük’

18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Basel Sezonunun 5. Yarışı Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisinde Seyirciler için daha toplu ve güzel bir yarış hazırladık .

Tüm Detaylar :

Pazar günü Hamitköy,Sanayi ve Dikmen etapları geçilecek

Limasol Sigorta’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, NHG Construction, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 19 Eylül Pazar günü, 8  kilometrelik Hamitköy Baraj Etabı ile yeniden başlayacak. Art Arda iki kez geçilecek etabın ilk araç için start saatleri 10.03 ve 10.56 olarak belirlendi. Ardından iki kez art arda, yaklaşık 9 kilometrelik Sanayi Etabı geçilecek.Sanayi Etabı start saatleri ise 12.19 ve 13.12 olarak açıklandı. Baraj ve Sanayi etapları, Hamitköy Barajı yolu üzerinde,Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından da izlenebilecek. Daha sonra servis alacak olan yarışçılar, servisin ardından iki kez art arda, yaklaşık 11 kilometrelik Dikmen Etabını geçecekler. 15.20 ve 16.08’te başlayacak olan etap, Dikmen’den başlayıp Lefkoşa Sanayisinde bitecek. Dikmen Etabı Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından takip edilebilecek. Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 17.30’da David People önünde yapılacak. Pazar günü geçilecek tüm etaplar Baraj bölgesinin yanından izlenebilecek.

14 ekip ralliye kayıt yaptırdı

Bu sezonun ilgi odağı olan R5 otomobillerle 5 ekip start alacak. Şampiyona lideri, Flat Out Rally Team ekibi Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi, şampiyonada ikinci sırada bulunan, bir diğer Flat Out Rally Team ekibi Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi ve şampiyona üçüncüsü MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin yanı sıra Macila Rally Team ekibi Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisinin ve Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi de R5 araçlarla start alacaklar. Limasol Sigorta Rallisi’nde 5 ekip Sınıf N’de, 2 ekip Sınıf 1’de ve 2 ekip Sınıf R’de start alacak.

2021 Limasol Sigorta Rallisi Kayıt Listesi:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

GoodYear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

2

MRB Racing Team

Sadık Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

3

3

Flat Out Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

4

4

MRB Racing Team

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

2

5

5

Flat Out Rally Team

Deniz Fahri

Serhan Tan

Skoda Fabia R5

2

6

6

Flat Out Rally Team

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

Skoda Fabia R5

2

7

7

Macila Rally Team

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Volkswagen Polo R5

2

8

8

GoodYear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

9

9

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

10

10

GoodYear Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Mahmut Ulaş

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

11

11

GoodYear Racing Team

Yusuf Çocuk

Zeki Çetinkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

12

12

GoodYear Racing Team

Cevdet Alptürk

İrfan Topçu

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

13

14

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

R

14

15

Sami Doğan

Ali Burhan

Canam Maverick X3

R
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