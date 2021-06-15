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19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası sahiplerini buldu

19 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı açıklanan ancak yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası müsabakaları CIU (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Arena’da gerçekleştirildi.

15 Haziran 2021 Salı 12:53
19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası sahiplerini buldu
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KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ve 05 – 06 Haziran 2021 tarihlerinde başlayan Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası müsabakaları 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde tamamlandı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ayağa bölünen yarışmanı 2. Ayağının tamamlanması sonrasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası sahiplerine verildi. Müsabakalarda derece alan atıcı sporcular:

TÜFEK BÜYÜK ERKEK:

1- Mehmet OLGUN (Alayköy)

2-Fevzi HAVUTÇU (Alayköy)

3-Tolgay BOYACIOĞLU (GKK)

TÜFEK GENÇ ERKEK:

1 - Tolga KANSU (ALAYKÖY)

2 - Onur ILAŞ (ALAYKÖY)

3 - Mehmet Efe GÜNGÖR (ALAYKÖY)

TÜFEK BÜYÜK BAYAN:

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1 - Ece ÇETİNLER (GKK)

2 - Melis ÜRETKEN (GÖÇMENKÖY)

3 - Selda ÖZDİLEK (GKK)

TÜFEK GENÇ BAYAN:

1- Şeref ÖZDEN (UKÜ)

2 - Gülden CANAŞ (UKÜ)

TÜFEK YILDIZ BAYAN:

1 - Ela BENLİ (UKÜ)

PARALİMPİK DİRSEKLİ ATIŞ:

Ahmet ALPHUN

DESTEKLİ ATIŞ:

Besim ZAFERSOY

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Gençlik Ve Spor Kupası
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