19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası sahiplerini buldu

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ve 05 – 06 Haziran 2021 tarihlerinde başlayan Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası müsabakaları 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde tamamlandı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ayağa bölünen yarışmanı 2. Ayağının tamamlanması sonrasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası sahiplerine verildi. Müsabakalarda derece alan atıcı sporcular:
TÜFEK BÜYÜK ERKEK:
1- Mehmet OLGUN (Alayköy)
2-Fevzi HAVUTÇU (Alayköy)
3-Tolgay BOYACIOĞLU (GKK)
TÜFEK GENÇ ERKEK:
1 - Tolga KANSU (ALAYKÖY)
2 - Onur ILAŞ (ALAYKÖY)
3 - Mehmet Efe GÜNGÖR (ALAYKÖY)
TÜFEK BÜYÜK BAYAN:1 - Ece ÇETİNLER (GKK)
2 - Melis ÜRETKEN (GÖÇMENKÖY)
3 - Selda ÖZDİLEK (GKK)
TÜFEK GENÇ BAYAN:
1- Şeref ÖZDEN (UKÜ)
2 - Gülden CANAŞ (UKÜ)
TÜFEK YILDIZ BAYAN:
1 - Ela BENLİ (UKÜ)
PARALİMPİK DİRSEKLİ ATIŞ:
Ahmet ALPHUN
DESTEKLİ ATIŞ:
Besim ZAFERSOY