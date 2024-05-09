Güney Kıbrıs’a bugün resmi temas gerçekleştirmesi beklenen Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar; Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerin biran önce başlamasını desteklediklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar’la gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.

Blanar söyleşisinde, Güney Kıbrıs’la mevcut ilişkilerine ve ülkesinin 20 yıl önce Güney Kıbrıs’la birlikte AB üyesi olması sonrasında ülkesinde yaşanan gelişmelere değindi.

Güney Kıbrıs’la ilişkilerinin çok iyi bir dostluk çerçevesinde olduğunu ve ikili ilişkiler, AB ve uluslararası konularda güçlü bir diyalog yürüttüklerini belirten Blanar, iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin ise 50-60 milyon Euro olduğunu vurguladı.

Blanar, Slovakya vatandaşlarının turizm için tercih ettiği başlıca ülkelerden birinin Güney Kıbrıs olduğunu ve son yıllarda Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden vatandaşlarının sayısının 40 bine dayandığını belirterek, Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 2 bin 500 Slovak’ın ise ikamet etmekte olduklarını aktardı.

Kıbrıs sorununun çözümünü desteklediklerini ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini önemli gördüklerini de ifade eden Blanar, “iki toplumun liderleri arasında doğrudan müzakerelerin hemen başlamasını desteklemekte olduklarını” belirtti.

Ülkesinin, yaklaşık 35 yıldır Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler arasında diyalogun sağlanmasında aracılık ettiğini belirten Blanar, 2001 yılından beridir de BM Barış Gücü'nde yer aldıklarını vurguladı.

Söyleşisinde AB’nin işleyişine ve genel konulara da değinen Blanar, AB üyesi ülkelerin veto haklarının korunması, genişleme sürecinde ise tüm devletler için aynı kanunların uygulanması gerektiğini ifade etti.