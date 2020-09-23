Özersay: Tatar 2. tura kalamayacağını anladı

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , Kıbrıs Postası'na konuk olarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şu sıralar devam eden programın başında Özersay, “Sayın Başbakan ikinci tura kalmanız halinde sizi destekleyeceğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Bence Ersin Bey, benim ikinci tura kalacağımı anladı, bunu görüyor ve bunu benimsemiş durumda. O çerçevede destek vereceğini söylediğini düşünüyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Gidişatı, herkesin gördüğü gibi Ersin Bey de görüyor.”

Tatar’ın “ikinci turda beni desteklemezse, hükümet çatırdar” açıklamalarını değerlendiren Özersay, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, hükümetle ilişkili olarak görmüyorum” diyerek, “Açıkça söylüyorum, şahsen Ersin Bey’in ikinci tura kalma ihtimalini görmediğim için bu soruya yanıt vermeyi gerekli bulmuyorum” şeklinde konuştu.

"SEÇMENİN TAVRI BU ŞEKİLDE DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kıbrıslı Türkleri en iyi kimin temsil edebileceğini düşünüp, ona göre oy verilmesi gerektiğini vurgulayan Özersay, “Size birisi oy verdiği zaman o oy sizin cebinize girmez. Gidip başkanı o oyu veremezsiniz. En azından artık ülkemizdeki seçmenin tavrı bu şekilde değil” ifadelerini kullandı.