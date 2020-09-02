banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
467.066
DOLAR
7.3669
STERLİN
9.8906
EURO
8.7368
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner355

Denkaş: “İsteğim sadece oy değil, bir düşünceye de destektir”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, istediğinin sadece bir oy desteği değil, aynı zamanda bir düşünceye de destek olduğunu belirterek  “Aksi takdirde burada yaşayan insanlar olarak etkimizi kaybettiğimiz gün, var olan yetkimizi de kaybedeceğiz.” dedi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:02
Denkaş: “İsteğim sadece oy değil, bir düşünceye de destektir”
banner337
banner351

Denktaş, Dome Otel’i ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman ve otel çalışanları ile bir araya geldi, vizyonunu anlattı ve destek istedi.

Denktaş burada yaptığı konuşmada her türlü oyuna rağmen, yoluna  devam ettiğini ifade ederek, adaylık gerekçelerini anlattı ve uzun bir bekleyişin ardından bir tercih meselesi ile değil bir görev sorumluluğu bilinciyle aday olmaya karar verdiğini söyledi.

 “DAĞINIKLIĞI YENİDEN TOPARLAMAK GEREKİYOR”

Ülke müthiş bir dağınıklık olduğunu dile getiren Denktaş, hedef noksanlığından belirsizliğin zaten var olduğunu, bunun üstüne bir de hükümetin kararsızlıklarını çıkınca bu dağınıklığın daha da arttığını belirtti.

Denktaş: “ Yapmamız gereken şey, seçimleri atlatır atlatmaz var olan dağınıklığı yeniden toparlamak” dedi.

Pandemi’nin  ilk başlangıcında var olan ve kendisinin de her zaman bunu bir fırsat olarak gördüğü dayanışma ruhunun hükümet tarafından ortadan kaldırdığını  ve yeniden insanların bir birine düşürüldüğinü dile getiren Denktaş,  seçimlerin ardından geniş bir konsensus yaratarak, bu konsensüsle birlikte Türkiye ile yeniden hedef belirlemek gerektiğini vurguladı.

“GEREKİRSE TEK TARAFLI ADIMLARLA HAYATI NORMALLEŞTİRMEK”

Güney Kıbrıs ile müzakarelerin yarım asrı geçtiğini, iki toplumlu, iki kesimli federasyonun , biri Annan Planı’nda, diğeri Crans Monta’na da iki kez Rumlar tarafından reddedildiğini  ifade eden Denktaş şöyle devam etti.

banner341
“Bunun artık görüşülecek bir yerinin kalmadığını da ortaya koyarak yeni bir yol oluşturabilir miyiz? Madem ki şimdi eski normalden, yeni normale geçiş süreci yaşıyoruz, eski  normalin, anomalilerini de bir kenara bırakıp yeni bir yol deneyebilir miyiz?  Bunun uğraşı içerisine girmek durumundayız. Siyasi çözüm bulamıyorsak bile, kapıların açılışında olduğu gibi gerekirse tek taraflı adımlar atarak, hayatın normalleşmesini sağlayabilecek olan da bizleriz.”

30 yıldır siyasette olduğunu ve bunun 14 yılının bakanlıklarda geçtiğini anımsatan Denktaş, bunca yıl kapısından içeri giren kimsenin rozetini sormadığını, bugün her kesimden takdir almasının nedeninin de bu olduğunu dile getirdi.

İstediğinin sadece bir oy desteği değil, aynı zamanda bir düşünceye de destek olduğunu belirten Denktaş: “Aksi takdirde burada yaşayan insanlar olarak etkimizi kaybettiğimiz gün, var olan yetkimizi de kaybedeceğiz. Yetkimizi kaybettiğimiz gün, buradaki varlığımızı da sona erdirmedin düğmesine basmış olacağız. Böyle bir neslin temsilcisi olmayalım. Kendimize inanarak, kendimize güvenerek bu siyaseten tanınmamış devletin ve çok da iyi yönetmediğimiz devletin aslında siyasal eşitliğimizin bir simgesi olduğunun farkına vararak, birine karşı değil kendimiz için devletimize de sahip çıkalım. Eğer çıkmazsak bilin ki, bir sonraki jenerasyona bırakacak bir şeyimiz kalmayacak.”

Konuşmasında Yüksek Mahkeme hâkim sayının artırılmasına yönelik olarak yapılacak Anayasa referandumu konusunda da “Evet” için telkinde bulunan Denktaş,

adaletin geç çalışmasından hep şikâyetçi olunduğunu, mekanizmayı hızlandırmak için ortada bir fırsat olduğunu söyledi.

KARAMAN

Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman da konuşmasında Denktaş’ın “Birinin hoşuna gidecek” diye bir şey söylemleri olan bir karakteri olmadığını, siyasi hayatı boyuca doğruları söyleyen bir lider olduğunu kaydetti. 

Denktaş’ın sınır kapılarının açılması kararında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak Kıbrıs’a büyük bir fayda sağladığına değinen Karaman, bu faydayı halen daha  barışa ulaştırmadıklarını  ama kalıcı bir rahatlamayı da yaşadıklarını belirtti.

Karaman şöyle devam etti:

“Şimdi bir salgın ile savaşıyoruz, bir de bölgedeki savaş tehlikesi ile endişe taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı adayımızsınız, bütün halkın adayı. Tüm adaylara aynı şeyi söylüyoruz. Ama size karşı sempatimiz de çok. Açık yüreklisiniz. Birinin hoşuna gidecek diye bir şey söylemezsiniz. Gitsin, gitmesin siyasi hayatımız boyunca doğruları söyleyen bir lider oldunuz.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar DenktaşDome Otel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz
Erhürman: Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz
Tatar: KKTC’nin gelişmesi için çalışıyoruz
Tatar: KKTC’nin gelişmesi için çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de korsanlığa asla 'eyvallah' etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de korsanlığa asla 'eyvallah' etmeyiz
Manipülasyon kokan bir anket!
Manipülasyon kokan bir anket!
Erhürman: KOP süreci yeniden denenmeli
Erhürman: KOP süreci yeniden denenmeli
“Ne kavga eden, ne her şeye boyun eğen ne de hiç bir fikri olmayanlardan olacağız”
“Ne kavga eden, ne her şeye boyun eğen ne de hiç bir fikri olmayanlardan olacağız”
Hükümeti maskaralığa dönüştürdüler
Hükümeti maskaralığa dönüştürdüler
Denktaş: “Hükümet, seçim kaygısı ile hareket ettiği müddetçe, ekonomik sıkıntılar sürecek”
Denktaş: “Hükümet, seçim kaygısı ile hareket ettiği müddetçe, ekonomik sıkıntılar sürecek”
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı gençlerin önünü açabilir
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı gençlerin önünü açabilir
Tufan Erhürman, akaryakıt zammını eleştirdi
Tufan Erhürman, akaryakıt zammını eleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim