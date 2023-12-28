Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yeni yıl ziyaretleri kapsamında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.



Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, servisleri ziyaret ederek hasta ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.



Dinçyürek Hastanede yaptığı açıklamada, 2024'de Nalbantoğlu Hastanesi'nde var olan eksikliklerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini, gerek hekim kadrosu, gerek tıbbi cihaz ve donanım gerekse fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.



Dinçyürek, yeni yılın tüm halka, hastalara ve sağlık çalışanlarına huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.