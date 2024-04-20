Rum yönetiminin, Avrupa Konseyi kararını “Türkiye’ye, Kıbrıs sorununda jestlerde bulunma fırsatı verdiği ve Türk tarafının Kıbrıs sorununda yapacağı jestlerin, Türkiye-Avrupa ilişkilerine performans sağlayacağı” şeklinde yorumladığı bildirildi.

Fileleftheros’un “diplomatik çevrelere” dayandırdığı haberine göre Rum yönetimi, mayıs ayında Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in Ada’ya, Yunanistan ve Almanya başbakanlarının da Ankara’ya yapacağı ziyaretlerde “Türkiye’nin gerek Kıbrıs sorununda gerekse AB ile ilişkilerini geliştirme konusundaki niyetini göstermesini" bekliyor.

Holguin Mayıs’ın ilk on gününde Kıbrıs’a üçüncü ziyaretini gerçekleştirecek ve iki liderle görüşecek. Ada’ya gelmeden önce Berlin, Paris ve Brüksel’e gidecek. Holguin’in üç Avrupa başkentinde yapacağı temasların, AB’nin Türkiye’den ne beklediğine dair net bir işaret vereceğini değerlendiren Rum yönetimi Türkiye’ye Kıbrıs sorununda nasıl hareket etmesi gerektiğine dair mesajlar verilmesini umuyor.

Rum yönetimi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Almanya Başbakanı Stainmeier’in Türkiye’ye yapacağı ziyaretleri de Türk hükümetine Türkiye-Avrupa ilişkileri ve Kıbrıs sorunu ile ilgili mesaj verilmesi için fırsat görüyor.