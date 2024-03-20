Rodos Adası sahili yakınlarında, Ukrayna kıyılarından geldiği sanılan mayın bulunduğu belirtildi.
Yunanistan'da yayın yapan Mega TV'nin haberine göre, Rodos Adası açıklarında yüzen bir kişi, denizden mayın çıkardı.
Yunan Hava Kuvvetlerine Ait F-16, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası (psathoura) Açıklarında Denize Düştü
Durumu Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren yüzücü, mayını yetkililere teslim etti.
Ukrayna kıyılarından geldiği sanılan mayının, Karadeniz üzerinden Ege'yi geçerek Rodos Adası'na vardığı tahmin ediliyor.