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Tutuksuz yargılanacak

Kendisini başkası olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı Veysal Akpınar’ın suç ortağı olarak aranan Suat Bozay tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 15:36
Tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kendisini başkası olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı Veysal Akpınar’ın suç ortağı olarak aranan Suat Bozay tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, zanlı Veysal Akpınar’ın Sahtekarlıkla para temini suçundan methaldar olduğunu belirtti.  Polis, 28.06.2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da, sakin Veysal Akpınar’ın kendisini Veysel Mirza olarak tanıtarak, zanlı Suat Bozay ile birlitke aynı yerde sakin Tahir Naveed'i dolandırma kastı ile 15000 TL karşılığında tutuklu olarak cezaevinde bulunan Assad Jahangri'yi tutukluluktan kurtarabileceğini ve deport edilmesini engelleyeceğini söyleyerek sahtekârlıkla para temin etmekle methaldar olduğunu belirtti. Polis, meselenin 05.08.2021 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve mesele ile ilgili olarak zanlının 18.08.2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Veysal AkpınarSuat Bozay
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