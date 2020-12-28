banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı-Zaroğlu çatışması YDP’ye zarar verir!
Arıklı-Zaroğlu çatışması YDP’ye zarar verir!
Üniversiteler can damarımızdır
Üniversiteler can damarımızdır
Kapanma değil kontrollü açılım
Kapanma değil kontrollü açılım
Bu panelin gerçek amacı nedir?
Bu panelin gerçek amacı nedir?
banner376

Haftalık trafik raporu

PGM 21 Aralık-27 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan trafik raporunu yayınladı..

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:57
Haftalık trafik raporu
banner337
banner351
21 Aralık - 27 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (71) adet
trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (18) yaralanmayla ve (52) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (23) kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (9) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 770.750 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir :
Lefkoşa : 29
Gazimağusa : 17
Girne : 15
Güzelyurt : 4
İskele : 6
21 Aralık - 27 Aralık 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik
kontrollerinde, toplam 6658 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 727 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;
Sürat ( 311 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 25 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 70 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 4 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 125 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 42 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 18 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 90 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc Trafik RaporuHaftalık Trafik Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yediği darbelerden kulak zarı yırtıldı, burun kemiği kırıldı
Yediği darbelerden kulak zarı yırtıldı, burun kemiği kırıldı
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Kansere yenildi
Kansere yenildi
Uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı
Sahte evrak düzenlemedik
Sahte evrak düzenlemedik
İki kişiyi ciddi şekilde darp etti!
İki kişiyi ciddi şekilde darp etti!
Uyuşturucu maddeyi almaya gelen şahıs polise yakaladı
Uyuşturucu maddeyi almaya gelen şahıs polise yakaladı
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Karaoğlanoğlu’nda kasti hasar ve ciddi darp
Karaoğlanoğlu’nda kasti hasar ve ciddi darp
Uyuşturucudan 7 tutuklu
Uyuşturucudan 7 tutuklu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim