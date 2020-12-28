Haftalık trafik raporu

trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (18) yaralanmayla ve (52) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (23) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (9) yer almıştır.

tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik