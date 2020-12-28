Haftalık trafik raporu

|21 Aralık
|-
|27 Aralık 2020
|tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (71) adet
|trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (18) yaralanmayla ve (52) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (23) kişi yaralanmıştır.
|Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (9) yer almıştır.
|Kazalarda toplam hasar miktarı 770.750 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir :
|Lefkoşa
|:
|29
|Gazimağusa
|:
|17
|Girne
|:
|15
|Güzelyurt
|:
|4
|İskele
|:
|6
|21 Aralık
|-
|27 Aralık 2020
|tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik
|kontrollerinde, toplam 6658 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 727 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;
|Sürat ( 311 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 25 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 70 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 4 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 125 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 42 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 18 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 90 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
28 Aralık 2020 Pazartesi 15:57