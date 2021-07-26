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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı'nın 19 Temmuz-25 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporu..

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:40
Haftalık trafik raporu

19 Temmuz-25 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (37) adet trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalardan; (1) ölümle, (17) yaralanmayla ve (19) hasarla sonuçlanmıştır.

Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda (22) kişi yaralanmıştır.  

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (11) , dikkatsiz sürüş yapmak (9), kavşakta durmamak (8), yakın takip (6) ve diğer etkenler (3)  yer almıştır.                                                                

Kazalarda toplam hasar miktarı 977.600 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                
                                                                
Lefkoşa            :    9                                                        
Gazimağusa    :    13                                                        
Girne                :    9                                                        

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Güzelyurt         :    3                                                        
İskele               :    3                                                        
                                                                
19 Temmuz-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 3232 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 116   araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                
Sürat ( 23 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 8 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 16 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 32 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 10 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 4 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 3 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ) ve 8 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.                                                                

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Trafik Raporu
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