Haftalık trafik raporu

5 Temmuz-11 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (53) adet trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalardan; (1) ölümle, (11) yaralanmayla ve (41) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (17) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (9), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) yer almıştır.



Kazalarda toplam hasar miktarı 626,200 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.





Gazimağusa : 17

Girne : 16

Güzelyurt : 3

İskele : 3



5 Temmuz-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5612 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 637 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.