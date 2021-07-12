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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 5 Temmuz-11 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı..

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:10
Haftalık trafik raporu

5 Temmuz-11 Temmuz 2021    tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (53) adet trafik kazası meydana gelmiştir. 
Bu kazalardan; (1) ölümle, (11) yaralanmayla ve (41) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda (17) kişi yaralanmıştır.                                                                
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (9), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6)  yer almıştır.                                                                
                                                                
Kazalarda toplam hasar miktarı 626,200 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                
                                                                

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Lefkoşa            :    14                                                        
Gazimağusa    :    17                                                        
Girne                :    16                                                        
Güzelyurt          :    3                                                        
İskele               :    3                                                        
                                                                
5 Temmuz-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5612 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 637  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. 

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