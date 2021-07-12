Haftalık trafik raporu

5 Temmuz-11 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (53) adet trafik kazası meydana gelmiştir.
Bu kazalardan; (1) ölümle, (11) yaralanmayla ve (41) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (17) kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (9), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 626,200 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Gazimağusa : 17
Girne : 16
Güzelyurt : 3
İskele : 3
5 Temmuz-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5612 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 637 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.
5 Temmuz-11 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (53) adet trafik kazası meydana gelmiştir.