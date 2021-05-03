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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 26 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı..

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:40
Haftalık trafik raporu
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26 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (51) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (16) yaralanmayla ve (34) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda (27) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (15) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5)  yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 668,500 TL'dir.Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa 21
Gazimağusa 11
Girne 12
Güzelyurt 4
İskele 3

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26 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4574 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 721 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. 

Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 217 ) , Tehlikeli Sürüş ( 15 ), Dikkatsiz Sürüş ( 15 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 72 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 15 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 133 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 57 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 15 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ) ve 136 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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Son Güncelleme: 03.05.2021 12:52
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
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