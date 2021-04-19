banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sadece çok yazık diyecek gücüm var!
Sadece çok yazık diyecek gücüm...
Laiklik dinsizlik değildir?
Laiklik dinsizlik değildir?
Bu kadarını hak etmedik!
Bu kadarını hak etmedik!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili açıklamalara müdahale etmeli!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili...
banner376

Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 12 Nisan-18 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı..

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:20
Haftalık trafik raporu
banner337

12 Nisan-18 Nisan 2021  tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (43) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (12) yaralanmayla ve  (31) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (13) kişi yaralanmıştır.                                                                                                                                                                                      

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (14) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (8), yakın takip (4) ve diğer etkenler (6)  yer almıştır.           

Kazalarda toplam hasar miktarı 443.500 TL'dir.  Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.       

                                              

LEFKOŞA

22

GAZİMAĞUSA

11

GİRNE

9

GÜZELYURT

1

İSKELE

0

                                                                                                                                            

12 Nisan-18 Nisan 2021  tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4477 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 616  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                                                                                                                     

banner341
Sürat ( 186 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 64 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 6 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 101 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 53 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 19 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 20 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 126 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
75 kişiye yasal işlem!
75 kişiye yasal işlem!
Haspolat'ta darp!
Haspolat'ta darp!
Kalecik'te ani ölüm
Kalecik'te ani ölüm
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Yarköy'de hırsızlık
Yarköy'de hırsızlık
Dikkatsiz sürücü arkadan vurarak kazaya neden oldu
Dikkatsiz sürücü arkadan vurarak kazaya neden oldu
Emekli Pilot Binbaşı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Emekli Pilot Binbaşı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığı belirlendi
Tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığı belirlendi
Mobilelink mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi hala aranıyor
Mobilelink mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi hala aranıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim