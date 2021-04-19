Haftalık trafik raporu

12 Nisan-18 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (43) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (12) yaralanmayla ve (31) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (13) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (14) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (8), yakın takip (4) ve diğer etkenler (6) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 443.500 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

LEFKOŞA 22 GAZİMAĞUSA 11 GİRNE 9 GÜZELYURT 1 İSKELE 0

12 Nisan-18 Nisan 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4477 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 616 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;