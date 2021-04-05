banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Pandemi fakirliktir ama…
Pandemi fakirliktir ama…
Sendikalar iyi niyetli değil
Sendikalar iyi niyetli değil
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
banner376

Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı'nın 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan trafik raporu..

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:11
Haftalık trafik raporu
banner337

29 Mart-4 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (49) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (2) ölümle, (13) yaralanmayla ve (34) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (2) kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır.                                                                                                                                                  

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (9), yakın takip (4) ve diğer etkenler (7)  yer almıştır.                                                                                                                                             

Kazalarda toplam hasar miktarı 684.200 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                               

                                                                                                                                                     

Lefkoşa            : 22                                                                                                                            

Gazimağusa     : 11                                                                                                                            

Girne                : 9                                                                                                                              

Güzelyurt         : 5                                                                                                                              

İskele               : 2                                                                                                                              

                                                                                                                                                     

29 Mart   - 4 Nisan 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5021 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 553  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                                                                                              

Sürat ( 230 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 16 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 36 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 64 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 46 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 8 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 17 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ) ve 93 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 kişi hakkında yasal işlem!
9 kişi hakkında yasal işlem!
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Ölümlü kaza ile tutuklanan zanlı Anthony Edward mahkeme huzuruna çıkarıldı
Ölümlü kaza ile tutuklanan zanlı Anthony Edward mahkeme huzuruna çıkarıldı
5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Askeri yasak bölgede bulunan eşyaların sırrı çözülemiyor
Askeri yasak bölgede bulunan eşyaların sırrı çözülemiyor
“Üzgünüm, bırakmak için yardım istiyorum”
“Üzgünüm, bırakmak için yardım istiyorum”
KKTC’ye girişi bulunmayan aracı tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı
KKTC’ye girişi bulunmayan aracı tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı
Çarpıp kaçan araç sürücüsü 73 yaşında
Çarpıp kaçan araç sürücüsü 73 yaşında
Girne-Karşıya'da kaza
Girne-Karşıya'da kaza
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim