Gazimağusa’da uyuşturucu

22.09.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.K.(E-31)’in kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet pipo, iki adet çubuk ile iki adet ampül bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.