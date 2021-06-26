Gazimağusa'da uyuşturucu!

Zanlı bugün 26.06.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Mustafa Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, 25.06.21 tarihinde Gazimağusa’da zanlının ikametgahında bir arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada zanlının sol elinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık 1 adet sarma sigara, salonda TV ünitesi üzerindeki rafta ucu yanık bir sigara ile 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine salonda 3 ayrı naylon poşet parçasına sarılı toplam 5 gr ağırlığında madde, elbise dolabında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan her biri 40 gr ağırlığında olmak üzere yeşil renk poşet parçasına sarılı 2 adet maddenin bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri kendi kullanımı için isim bazında verdiği bir şahıstan aldığına dikkat çeken tanık polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını, alınması gereken ifadeler yanında emarelerin analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderileceğini söyledikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, polisin tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla süreye ihtiyacı olduğunu belirttikten sonra, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)