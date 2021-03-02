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Gazimağusa'da uyuşturucu

2 kişi tutuklandı...

02 Mart 2021 Salı 09:15
Gazimağusa'da uyuşturucu
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01.03.2021 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da A.A.B. (E-23) ve O.O.O. (E-26)’nun kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet içerisinde tütünle karışık hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve sigara yanında bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmış olup, adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusada Uyuşturucu
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