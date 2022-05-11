banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
54 yaşında yaşamına son verdi
54 yaşında yaşamına son verdi
Gözler bugün yapılacak UBP Parti Meclisi toplantısına çevrildi
Gözler bugün yapılacak UBP Parti...
Arpa ve buğday fiyatları belirlendi!
Arpa ve buğday fiyatları belirlendi!
Ankara-Üstel-Jet krizi…
Ankara-Üstel-Jet krizi…
banner405

Bu kadarına da pes!

Öğrenci yurdunda ihraç olacağı günü bekleyen kişileri para karşılığı kaçırmak için anlaşıp gizli ittifak suçunu işleyen zanlılar Murat Öz ve Ahmet Şen tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:03
Bu kadarına da pes!

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Öğrenci yurdunda ihraç olacağı günü bekleyen kişileri para karşılığı kaçırmak için anlaşıp gizli ittifak suçunu işleyen zanlılar Murat Öz ve Ahmet Şen tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli olguları aktardı. Polis, 09 Mayıs 2022 tarihinde, saat 12:00 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Yıldız Öğrenci Yurdunun dış cephe kaplamasını yapan Zanlı 1 Murat Öz ve zanlı 2 Ahmet Şen’in, konu yerde 414 nolu odada. 27 Nisan 2022 tarihinde Gelincik/İskele'de işlemiş olduğu "Onaylanmamış Liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriş yapmak" suçu ile ilgili KKTC'den İhraç edilmek üzere bulunan Nabil Mouhamad Ahmad  ile aralarında 1.000 Dolar karşılığı konu yurttan kaçmasına yardım etmek için anlaşıp, zanlı 1 tarafından konu odanın penceresi içine bir adet ahşap saplı çekiç, bir adet tornavida, bir adet maket bıçağı ile bir adet demir parçasını verip Nabil Mouhamad Ahmad'ı gayrı yasal yollardan K.K.T.C'den G.K.R.Y.'ne geçirmek için Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarını anlattı. Polis, olayın 10 Mayıs 2022 tarihinde, konu odada yapılan polis kontrolünde tespit edildiğini ve zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlı 1’in gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in TC vatandaşı olup, KKTC'ye 05 Mayıs 2022 tarihinde 30 gün turist vizesi ile, zanlı 2’nin ise yine TC vatandaşı olup, KKTC'ye 23 Nisan 2022 tarihinde 30 gün turist vizesi ile giriş yaptığını ve Emir yapı isimli İnşaat firmasında çalışma izinsiz olarak çalıştıklarının tespit edildiğini ve bu yönde de Çalışma Dairesi ile gerekli yazışmalar yapılacağını söyledi. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlanmış olup, zanlıların 10 gün süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte para zanlısı 2 gün tutuklu kalacak
Sahte para zanlısı 2 gün tutuklu kalacak
3 ton kaçak patatesle yakalandı
3 ton kaçak patatesle yakalandı
Gerekli tedbirler olmadığı için yangına neden oldu
Gerekli tedbirler olmadığı için yangına neden oldu
Park yerinde tartışırken kadının parmağını kırdı
Park yerinde tartışırken kadının parmağını kırdı
Tartışma sonucu çıkan kavgada birinin burnu kırıldı
Tartışma sonucu çıkan kavgada birinin burnu kırıldı
Uyuşturucu tasarrufu: Dört kişi tutuklandı
Uyuşturucu tasarrufu: Dört kişi tutuklandı
Sahte dolarla taksi ücretini öderken yakalandı
Sahte dolarla taksi ücretini öderken yakalandı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Girne’de Gökkuşağı Operasyonu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Girne’de Gökkuşağı Operasyonu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 Gün daha tutuklu kalacaklar!
2 Gün daha tutuklu kalacaklar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim