Bu kadarına da pes!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Öğrenci yurdunda ihraç olacağı günü bekleyen kişileri para karşılığı kaçırmak için anlaşıp gizli ittifak suçunu işleyen zanlılar Murat Öz ve Ahmet Şen tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli olguları aktardı. Polis, 09 Mayıs 2022 tarihinde, saat 12:00 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Yıldız Öğrenci Yurdunun dış cephe kaplamasını yapan Zanlı 1 Murat Öz ve zanlı 2 Ahmet Şen’in, konu yerde 414 nolu odada. 27 Nisan 2022 tarihinde Gelincik/İskele'de işlemiş olduğu "Onaylanmamış Liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriş yapmak" suçu ile ilgili KKTC'den İhraç edilmek üzere bulunan Nabil Mouhamad Ahmad ile aralarında 1.000 Dolar karşılığı konu yurttan kaçmasına yardım etmek için anlaşıp, zanlı 1 tarafından konu odanın penceresi içine bir adet ahşap saplı çekiç, bir adet tornavida, bir adet maket bıçağı ile bir adet demir parçasını verip Nabil Mouhamad Ahmad'ı gayrı yasal yollardan K.K.T.C'den G.K.R.Y.'ne geçirmek için Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarını anlattı. Polis, olayın 10 Mayıs 2022 tarihinde, konu odada yapılan polis kontrolünde tespit edildiğini ve zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlı 1’in gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in TC vatandaşı olup, KKTC'ye 05 Mayıs 2022 tarihinde 30 gün turist vizesi ile, zanlı 2’nin ise yine TC vatandaşı olup, KKTC'ye 23 Nisan 2022 tarihinde 30 gün turist vizesi ile giriş yaptığını ve Emir yapı isimli İnşaat firmasında çalışma izinsiz olarak çalıştıklarının tespit edildiğini ve bu yönde de Çalışma Dairesi ile gerekli yazışmalar yapılacağını söyledi. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlanmış olup, zanlıların 10 gün süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.