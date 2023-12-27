İskele’de mülke tecavüz edip, ev sakinini darp ederek, evdeki 40 bin Dolar ve ziynet eşyalarını çalan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.K.(E-23), F.M.(E-26), M.M.(E-21) ve A.K.(E-21) dün saat 20.30 sıralarında, M.H.K.’nin (E-39) kaldığı apartman dairesinin kapısını açarak, mülke tecavüz etti.

Söz konusu 4 kişi daha sonra ev sakini M.H.K.’nin ellerini bağlayıp darp ederek, 40 bin ABD Doları nakit para, valiz, çanta, dizüstü bilgisayar, dört adet kadın kol saati ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı.

-Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında çalışan V.Y. (E-34), Ekim ayı içerisinde, işyeri sahibine ait olan 71 adet pırlantayı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren başka bir kuyumcu dükkanına 37 bin ABD doları karşılığında sattıktan sonra, 10 bin ABD dolarını işyeri sahibine teslim edip, geriye kalan 27 bin ABD dolarını çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine V.Y. tutuklandı.

-Eczaneden bir kutu vitamin çalan kişi tutuklandı

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir eczaneye dün saat 15.30 sıralarında müşteri olarak giden Y.V.’nin (K-19), eczane içerisinde satışa sunulan 512.47 TL değerindeki bir kutu vitamini çaldığı belirlendi. Y.V. tutuklandı.

-İki adet tüp çalan kişi tutuklandı

Gönyeli’de, 17 Aralık’ta, bir ikametgahın garajı içerisinde muhafaza edilen iki adet dolu mutfak tüpünün çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.C.B.(E-22) tespit edilerek, tutuklandı.

-Benzin çalan ve market kapısını açmaya teşebbüs eden 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinin önünde park halinde bulunan iki motosikletin yakıt depolarından, M.S. (E-18) ve A.G.K.’nin (E-17), 11 Aralık tarihinde saat 02.30 sıralarında, tespit edilemeyen miktarda benzini çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.S. ve A.G.K’nin ayrıca aynı gün saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketin kapısını da, suç işlemek kastıyla açmaya teşebbüs ettikleri tespit edildi.