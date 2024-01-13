Haspolat’taki İbrahim Engin Cömertel (E-64) misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitir.

Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.Y.’nin (E-47) üzerinde yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 70 adet hap tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahsı tutuklandı.

Yine Gazimağusa’da S.K.’ye (E-65) ait arazi içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ü.A.(E-43) tutuklandı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Bularak hırsızlık

Gemikonağı’nda bir şahıs tarafından düşürülerek kaybedilen cep telefonunun D.N.(E-28) tarafından bulunarak çalındığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İzinsiz ikamet etme

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda, bir yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

-Zorla işgal

Ağırdağ’da A.S.’nin (E-55) mal sahibinden izinsiz küçükbaş hayvan ağılı kurarak araziyi zorla işgal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.