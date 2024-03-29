Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu PEO, Filistin halkının mücadelesini, toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgeleyen “30 Mart Toprak Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada Filistin halkına desteğini beyan etti.

Haravgi gazetesine göre, PEO yaptığı açıklamada Filistin halkına mutlak dayanışma ve destek ifade ederken insanlığın, son altı aydır İsrail devleti tarafından Filistin halkının soykırımına tanıklık ettiğine dikkati çekti.

PEO, binlerce kişinin öldüğü, birçok kişinin yıkıntıların arasında gömülü olduğu, binlerce kişinin yaralandığı esnada İsrail’in hastaneleri bombaladığını, doktorları, hastaları ve çocukları öldürdüğünü ifade etti.

PEO açıklamasında ayrıca PanKıbrıs Barış Konseyi tarafından bugün “Eleftheria” Meydanında saat 17:30’da düzenlenecek olan İsrail devletinin barbarlığına karşıt gösteriye tüm herkesin katılması için de çağrıda bulundu.