Pakistan’da emniyet mensupları, siyasetçilere saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ/H mensubu 2 intihar bombacısını yakaladı.

Dawn gazetesindeki habere göre polis, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde siyasetçilere saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ/H mensubu 2 intihar saldırganına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda söz konusu 2 terörist yakalandı.

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Yetkililer, teröristlerin Afganistan’ın Paktika vilayetinde eğitim aldığını belirterek, bu kişilerin İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman’a ve Ulusal Halk Partisinden Aimal Vali Han’a saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.