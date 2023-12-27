Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtildi.

Mısır hükümetine yakınlığıyla bilinen Kahire el-İhbariyye kanalı, adını açıklamadığı bir Mısırlı yetkilinin konuya ilişkin sözlerine yer verdi.

Söz konusu yetkili, "Mısır yönetiminin, Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisine ilişkin bir ön teklif hazırladığını" ifade etti.

Yetkili, tüm tarafların onayının almasının ardından ateşkes konusunda ortak bir tutum ortaya konulacağını kaydetti.

Öte yandan, İsrail gazetesi Haaretz'in Filistin Yönetimi'nden üst düzey bir yetkiliye dayandığı haberinde ise Filistinli yetkililerden oluşan bir heyetin, Gazze Şeridi'nin geleceğindeki rolünü, Mısır yönetimiyle görüşmek üzere, ilerleyen günlerde Kahire'ye gitmesinin planlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin Yönetimi istihbarat Şefi Macid Ferrac'ın, Mısır'ın önerisinin şartlarını görüşmek üzere önceden Kahire'ye gittiği aktarıldı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Washington'da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin "planlamayı" görüşmüştü.