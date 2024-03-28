Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve Filistin devletinin tanınmasının gerekliliğini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki Bakan başkent Kahire'de bir araya geldi.

Bakanlar, "Gazze Şeridi'ndeki krizi ve devam eden saldırıları durdurmak ve Gazze'deki insani krizi ve yansımalarını azaltmak için iki ülke arasındaki işbirliğini" masaya yatırdı.

Mısırlı Bakan Şukri, "Filistinli sivillerin hayatlarının korunması ve sivillere yardım sağlanması için tam bir ateşkesin öncelenmesinin önemini" vurgulayarak, "BMGK'nin kalıcı bir ateşkes sağlanmasına ilişkin kararının uygulanmasının sağlanması" gerektiğini belirtti.

Şükri, İngiliz Bakan'la görüşmesinde, "Filistin devletinin tanınması ve Filistin devletinin tam üyeliğinin onaylanması yönünde ciddi adımlar atılması gerektiğini" dile getirdi.

Yeterli yardımın en etkili şekilde kara yoluyla yapılabileceğini söyleyen Şukri ayrıca, "İsrail'e, Gazze Şeridi'yle olan tüm kara geçişlerini açması için baskı yapılması gerektiğini" ifade etti.

Açıklamada ayrıca, iki tarafın, "uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla, şiddetin bölgenin diğer bölgelerine yayılmasını önlemek için uluslararası çabaları yoğunlaştırması" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.