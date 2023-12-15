Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, yabancıya mal satışıyla ilgili hükümete eleştirilerde bulunarak, "bir an önce" adım atmaya çağırdı.

Büsküvütçü, yazılı açıklamasında, yasa değişikliği için çalışma yaptığını açıklayan hükümetin "kasıtlı olarak yavaş hareket ettiğini" ve bunu fırsat bilen çoğu kişinin mal alım-satımlarını daha da hızlandırdığını ileri sürdü.

Yapılacağı söylenen yasa değişikliğinde sözleşmelerle satılan tüm mallara tapu verileceğini öğrendiklerini ifade eden Büsküvütçü, bu konuda sonuna kadar direneceklerini belirtti.

Büsküvütçü, hazırlanan yeni yasa çalışmasında, bugüne kadar sözleşmeyle satılan, ev, daire, işyeri, bina veya arazi gibi tüm mal ve mülklerin mevcut yasalarla belirtilmiş sınırlamaların dışında kalan tüm sözleşmelerin geçersiz kalmasını ve tapu verilmemesini istedi. "Aksi durumda geri dönülmez bir yola girileceği, Kıbrıs Türk halkının geleceği ipotek altına alınarak, yok olma tehlikesiyle baş başa bırakılacağı" görüşünü savundu.