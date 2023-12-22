Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO), DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret ederek, faal statüdeki mühendislere kurs verilmesi konusunu görüştü.

Odadan verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğündeki toplantıya; Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, DAÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Özdenefe, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hacışevki ve Makina Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Üyesi Tezel Baykent katıldı.

Toplantıda, faal statüdeki mühendislere kurs verilmesi ayrıca üniversite ile oda arasında bir iş birliği protokolü imzalanması da kararlaştırıldı.