Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu 86 yaşındaki Abdi Algül’ün, hayatını kaybettiği öğrenildi. Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Abdi Algül’ün vefat ettiğini duyurdu.

Usta oyuncunun maddi sıkıntılar içinde yaşadığını dile getiren ünlü sanatçı Onur Akay, “Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül’ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde, Kemal Sunal’ın ‘Sakar Şakir’ isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu. Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığını OnurAkayMedya’ya anlatmış ve hatırlanmamaktan dert yanmıştı. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Abdi Algül Kimdir?

Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal’ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.