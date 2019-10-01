Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.
01 Ekim 2019 Salı 13:54
Oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.
Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.