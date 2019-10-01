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Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

01 Ekim 2019 Salı 13:54
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

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