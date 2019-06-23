Survivor’da finale yükselen ilk isim belli oldu! Sembol oyunu nefesleri kesti…

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrasında finale yükselecek ilk ismi belirlemek için sembol oyunu finali oynandı. Yusuf ile Seda arasında geçen mücadele nefesleri keserken, Survivor finaline çıkan ilk isim de belli oldu.

Survivor’da adım adım finale ilerlerken Türk yarışmacılar arasında adını finale yazdıran ilk isim Seda ile Yusuf arasında oynanan Sembol oyunu finalinde belli oldu. Kazanan yarışmacı 30 Haziran büyük finalinde yer almayı garantiledi.

Survivor finaline yükselen isim Seda oldu. Seda, finale çıkan dört isimden biri olmayı garantiledi.

Murat Ceylan: Survivor 2019’un Sembol finaline hoş geldiniz. Bugün başında sonuna oynadığın oyunun sonuncusunu oynayacaksınız. Yusuf ve Seda finalde karşı karşıya gelecekler.

Seda: Bugün en önemli oyunlardan birini oynayacağız. 5 aydır buradayız elimizden geleni yaptık, bugün de öyle yapacağız.

Yusuf: Hangimiz kazanırsak kaderinde önemli bir rol oynayacak.

Sembol oyunu sonucu;

Seda: 5 – Yusuf: 3