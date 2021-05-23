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"Son iki senemin özeti"

Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu. Oğlu Kuzey'in yüzüne Photoshop'la eşinin yüzü olarak değiştiren Yenenler, "Son iki senemin özeti" ifadelerini kullandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:23
"Son iki senemin özeti"
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Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün esprili bir paylaşım yaptı. 26 yaşındaki Yenenler, oğlu Kuzey'in yüzüne Photoshop'la eşini ekledi. Berfu Yenenler'in, "Son iki senemin özeti" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"FARK ETMEDEN HANIMIN KALBİNİ KIRMIŞIM"

Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçmişti. Eser Yenenler, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Hanımın fark etmeden kalbini kırmışım... Gönül alma gönderisidir" sözleriyle yayınlamıştı.
Ardından Berfu Yenenler ise, "Küsmüştüm, bari barışalım' gönderisi..." ifadelerini kullanmıştı.

"KUZEY'İN DİLİ BAĞLIYDI"

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Öte yandan Yenenler, YouTube kanalında hamilelikten doğuma kadar merak edilenleri anlatmıştı.
İşte Berfu Yenenler'in açıklamalarından öne çıkan kısımları:
 Ben hem Kuzey'de hem de Mete'de ikisini de yaptım. Hem emzirdim hem de mama verdim. Kuzey'de mama vermeye biraz daha geç başladığım için Kuzey çok sinirliydi. Çünkü başlarda hiç doymuyordu. Bu biraz genetik bir şey. Sütün gelmesi, gelmemesi, gelme miktarı...
Mesela Kuzey'in dili bağlıydı ve emmekte çok zorlanıyordu. O yüzden biberon daha ona uygun bir şeydi ve mamaya geçtikten sonra çok rahatladı. Mete emme konusunda daha rahat. Anne sütü konusunda ben de daha rahatım. Kuzey'de benim inadım yüzünden 1 hafta sonra mama verdik, aşırı pişmanım. Mete'de hastaneye mama götürdüm...

"KUZEY'E KARDEŞİ OLACAĞINI RESİM ÇİZEREK ANLATTIM"

Hamileliğimi öğrendim. Mete doğduğunda Kuzey kaç aylık olacak, onu hesapladım. Tam 17-18 aylık olacaktı. Sonra bir araştırma yaptım. Çocuklarda kıskançlık duygusu 20. ay ve sonrasında çok yükseliyormuş. 18 aylıkken daha bebeklik evresinde olduğu için kıskançlık dürtüsü olmuyormuş. O açıdan bir tık rahattım. 'Bunu nasıl yönetmeliyim?' düşüncesi üzerinden ilerledim.
 Kuzey'e kardeşi olacağını resim çizerek anlatmaya çalıştım. Çizdiğim resimlerde küçük olan bebeğe 'Mete' diyordum. Böylelikle Mete diye birinin varlığını öğrendi.

"İLK DOĞUM CAHİL CESARETİYDİ"

Mete'yi asla Kuzey'in yanında emzirmedim. Biberonla beslemedim, altını da değiştirmiyoruz. Mete çok sakin bir çocuk olduğu ve günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirdiği için odasına bırakabildik. Sonra yavaş yavaş 1 saat, 2 saat, 3 saat Kuzey'in yanına getirmeye başladık. Bir süre sonra Kuzey kendisi 'Mete nerede?' demeye başladı. İki çocuğunuz olduğunda ikisine de eşit davranıyorsunuz. Bu konuda kendine güvenmeyen 2. çocuğu yapmasın.

"YARDIMCIMIZ VAR"

İki doğumum da sezaryen. Kuzey'deyken cahil cesareti ile girdim. Epiduraldi... Panikatak krizi geçirmişim resmen. Mete'de ise konuyu bildiğim için çok rahattım. O kadar soğukkanlıydım ki... Akıl alacak şey değil ama çocuğu görmek pahasına buna katlandım. Epiduralin psikolojisi çok farklı...
 Çok şükür iki tane ve çok tatlı bebeklere yardımcı ablamız var. Yardımcım olmasaydı mümkün değil, tek başıma her şeyin altından kalkamazdım. Ben bunu Kuzey'de denemiştim. 'Ben her şeyle ilgileneceğim. Saçımı süpürge edeceğim' gibi bir şey... Bu akıl sağlığınızı yitirmenize neden olacak bir durum. Özellikle doğumda, lohusalıkta ve yeni doğan bakımında kesinlikle yardımcı birinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yardımcımız var. Annem de hem Kuzey'de hem de Mete'de 15'er gün yanımızda kaldı.

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