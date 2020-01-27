Şöhretli müzisyenlerin hocası Tanzer Gümüş, pasta payına yakışır bir single çıkardı!

Entelektüel duruşu ve engin müzik bilgisi sayesinde müzik camiası tarafından yakinen tanınan Tanzer Gümüş, her kilometre taşını bizzat hazırladığı "Özledin mi beni" adlı single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Engin Altan Düzyatan , Merve Özbey, Kutsi, Berksan, Erkan Petekkaya, Ebru Cündübeyoğlu gibi ünlü isimlerin albümlerinde ve sahne çalışmalarında besteci, söz yazarı ve vokal koçu olarak görev alan müzisyen Tanzer Gümüş, ilk single çalışması "Özledin mi beni" ile solo kariyerine start verdi.

Sözlerini İlkay Karakılıç’la birlikte, müziğini ise sanatçının kendisinin hazırladığı single çalışmasında tüm canlı enstrümanlar, vokal kayıtları, miks ve mastering işlemleri de yine sanatçının kendi stüdyosunda ve kendisi tarafından tamamlandı.

Eğitimciliğinin yanı sıra İstanbul’un en prestijli kulüplerinde sahne çalışmalarına devam eden Gümüş, kendine has yorumu, güçlü müzikal alt yapısı ile yine kendi gibi müzik otoriterlerinden ve dinleyiciden tam not almayı başardı.

Sekiz Müzik Yapım etiketi ile 6 Aralık 2019’da İlk kez Apple Müzik’te yayınlanan single çalışmasının video klibi de yine aynı tarihte yayına girdi.