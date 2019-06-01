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Şeyma’dan bıçak emojili paylaşım

Bir süredir sevgilisi Guido ile İspanya'da tatilde olan ve buradan paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, Instagram hesabı üzerinden yazdıklarıyla dikkat çekti.

Şeyma’dan bıçak emojili paylaşım

Bir süredir sevgilisi Guido ile İspanya'da tatilde olan ve buradan paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, Instagram hesabı üzerinden yazdıklarıyla dikkat çekti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:52
Şeyma’dan bıçak emojili paylaşım

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini geride bıraktığımız yılın kasım ayında sonlandıran ve sonrasında da özel hayatını olanca heyecanı ve hızıyla yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı bu süre zarfında kızı Melisa’yı ikinci plana ittiği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı. Boşanmadan birkaç ay sonra yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı her ne kadar bu haberleri fazla ciddiye almıyor gibi davransa da yaptığı son paylaşımla hakkında yapılan haberlerin ve yorumların onu nasıl etkilediğini gösterdi.

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Son olarak hayata geçirmeyi düşündüğü telefon aplikasyonunu bir başkasının projesi çıktığı için iptal etmek zorunda kalan Subaşı, geçtiğimiz akşam paylaştığı mesajla kendi hayatını yaşamak istediğini ortaya koydu. Genç kadın bıçak emojisi eklediği metninde şunları yazdı: “Her zaman başkalarının ne düşündüğünü umursuyorsan hayatın senin değil”

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