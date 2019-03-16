Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Ahmad, cinayeti işlediğini itiraf etti
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da huzur operasyonu gerçekleştirildi
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
banner306

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Komedyen Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi 'Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi belli oldu

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Komedyen Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi 'Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi belli oldu

16 Mart 2019 Cumartesi 16:05
Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Şahan Gökbakar'ın yazıp başrolünde yer aldığı 'Recep İvedik 62 filmi, CJ Entertainment Turkey dağıtımcılığında, 8 Kasım 2019 tarihinde seyirciyle buluşacak.

Şahan Gökbakar, gişeye damgasını vuran Recep İvedik serisinin altıncı filmi için kesenin ağzını açmıştı.

Şahan Gökbakar, fenomen karakter Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyan projesinin çekimlerini, BursaKaracabey’deki Longoz Ormanları’nda gerçekleştirmişti.

BUNGALOV EVLER YAPTIRMIŞTI

Afrika ortamı yaratmak isteyen Şahan Gökbakar, alana bungalov evler yaptırmıştı.

Yaklaşık 100 bin TL harcadığı iddia edilen 37 yaşındaki komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi içinse önlemler aldırmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kibariye'ye haciz şoku!
Kibariye'ye haciz şoku!
Ünlü şarkıcı sapığından kurtulamıyor… Yatağında yakalandı!
Ünlü şarkıcı sapığından kurtulamıyor… Yatağında yakalandı!
ABD’li ünlü aktör hayatını kaybetti
ABD’li ünlü aktör hayatını kaybetti
Jennifer Lopez’den bikinili paylaşım
Jennifer Lopez’den bikinili paylaşım
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu
Survivor'da eleme adayları belli oldu!
Survivor'da eleme adayları belli oldu!
Survivor'da elenen isim şoke etti...
Survivor'da elenen isim şoke etti...
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu
Orhan Gencebay domuz gribi oldu
Orhan Gencebay domuz gribi oldu
Jennifer Lopez’den gecenin sonu pozu
Jennifer Lopez’den gecenin sonu pozu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim