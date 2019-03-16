Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Şahan Gökbakar'ın yazıp başrolünde yer aldığı 'Recep İvedik 62 filmi, CJ Entertainment Turkey dağıtımcılığında, 8 Kasım 2019 tarihinde seyirciyle buluşacak.
Şahan Gökbakar, gişeye damgasını vuran Recep İvedik serisinin altıncı filmi için kesenin ağzını açmıştı.
Şahan Gökbakar, fenomen karakter Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyan projesinin çekimlerini, BursaKaracabey’deki Longoz Ormanları’nda gerçekleştirmişti.
BUNGALOV EVLER YAPTIRMIŞTI
Afrika ortamı yaratmak isteyen Şahan Gökbakar, alana bungalov evler yaptırmıştı.
Yaklaşık 100 bin TL harcadığı iddia edilen 37 yaşındaki komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi içinse önlemler aldırmıştı.