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Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı!

10 Temmuz 2021 Cumartesi 21:06
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı!

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu. Son halini sosyal medya takipçileriyle paylaşan şarkıcıya "Eski haline dön" yorumları çığ gibi yağdı.

Foolish Casanova şarkısıyla ve danslarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturdu. Müzik kariyerine ara veren ve kendi güzellik merkezini açan Petek Dinçöz'ün değişimi gündem oldu.

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SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanarak her anını takipçileriyle paylaşan Dinçöz'ün yüzündeki değişiklikler takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yaptırdığı estetik operasyonlardan sonra bambaşka birine dönen Dinçöz'ün son halini gören sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Şarkıcının eski halinin daha güzel olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları "İnsan kendine bunu niye yapar" yorumu yaptı.

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